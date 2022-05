"दुनिया को लीड कर रहे हैं...." क्वाड समिट में पीएम मोदी की ये फोटो सोशल मीडिया पर मचा रही है तूफान

टोक्यो: एक तस्वीर अपने आप हजारों शब्दों को बयां करती है। दरअसल, जब क्वाड समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेता जापान की राजधानी टोक्यो में एकत्र हुए तो सीढ़ियों से नीचे चलते हुए अन्य नेताओं के साथ पीएम मोदी की एक तस्वीर सामने आई।

इस तस्वीर में पीएम मोदी सबसे आगे चल रहे हैं। उनके साथ जापान के पीएम फुमियो किशिदा हैं। जबकि यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज पीछे चल रहे हैं। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं के द्वारा शेयर किया जा रहा है। भाजपा के अमित मालवीय ने ट्विटर पर तस्वीर को कैप्शन के साथ साझा किया: "दुनिया का नेतृत्व ... एक तस्वीर एक हजार शब्दों को बयान करती है"।

वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबति पात्रा ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन दिया है- विश्व गुरु भारत!

बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, "प्रधान सेवक - राह जानता है, राह में जाता है, रास्ता दिखाता है।"

Pradhan Sevak — knows the way , goes the way , shows the way 🙏 pic.twitter.com/QTpN8ODxhR