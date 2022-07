ललित मोदी तुम भारत को लूटे और फरार हो गए, अभिनेता का ट्वीट- सुष्मिता पैसे के लिए डेट कर रही, तुम्हें तो उसका ट्विटर हैंडल तक नहीं पता

Highlights कमाल आर खान ने ललित मोदी और सुष्मिता सेन के रिश्ते को लेकर कई ट्वीट किए हैं केआरके ने कहा कि सुष्मिता सेन अमीरो को डेट करना पसंद करती हैं और फिर लात मार देती हैं

Lalit Modi, Sushmita sen: ललित मोदी के बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को डेट करने की घोषणा के बाद ट्विटर पर हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है। कुछ इसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो कुछ ने इस रिश्ते पर खुशी जाहिर की है। इस बीच अभिनेता कमाल आर खान ने दोनों के रिश्ते को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं।

कमाल खान ने चुटकी लेते हुए सुष्मिता सेन को इस बात के लिए धन्यवाद बोला है कि उन्होंने कालाधन को भारत लाईं। केआरके सुष्मिता को सच्चा देशभक्त बोला है और हर हिंदुस्तानी के उनके साथ होने की बात कही है। हालांकि केआरके ने दूसरी तरफ सुष्मिता सेन पर ये कहते हुए सवाल खड़े किए हैं कि वह सिर्फ पैसे वालों और बिजनेसमैन को ही डेट करती हैं।

केआरके ने लिखा, भाई ललित मोदी आपके पास पर्याप्त पैसा है। आपने भारत को लूटा और भाग गए। और सुष्मिता सेन आपसे शादी ना करने के लिए पैसों के लिए आपको डेट कर रही है। क्योंकि वह अमीर लोगों को डेट करना पसंद करती है। केआरकने ने आगे लिखा कि तुम्हें तो उसका ट्विटर हैंडल तक नहीं मालूम हैं तो जरा सोचिए कि आप लोगों के बीच कितना प्यार है। मस्ती करो।

एक अन्य ट्वीट में केआरके ने लिखा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ललित मोदी पब्लिसिटी के लिए फेका फेक कर रहे हैं। सुष्मिता सेन आपकी पत्नी नहीं हैं। वह अमीर लोगों को डेट करना पसंद करती है। लेकिन वह तुम्हारे जैसे बूढ़े चाचा के साथ शादी करना पसंद नहीं करती। पैसे लेकर कुछ दिनो मैं लात मार देगी। वह उस क्षेत्र में माहिर हैं।

I can say with guarantee that you @LalitKModi are doing Feka Fek for publicity. Sushmita Sen is not ur wife. She likes to date rich people. But She doesn’t like to marry with old uncle like you. Paise Lekar Kuch Dino main Laat Maar Degi. She is expert in that field.🤪😁👏🎉 https://t.co/SODAuwCTWr