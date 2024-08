VIDEO: मिट्टी में लेटे कुमार विश्वास, कविराज का कान्हा से प्यार, वीडियो वायरल

Highlights Kumar Vishwas VIDEO: मिट्टी में लेटे कुमार विश्वास, वीडियो वायरल Kumar Vishwas Mathura Video: कुमार विश्वास ने रमण रेती में लोट लगाई

Kumar Vishwas Video: कवि कुमार विश्वास का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, इस वीडियो में कुमार विश्वास जमीन पर मिट्टी में लेटे हुए हैं, इस दौरान एक शख्स उनके माथे पर मिट्टी लगाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद सभी लोग जयकारा लगाते हैं, 'राधा रमण बिहारी लाल की जय' इसके बाद कुमार विश्वास हाथ जोड़ने के बाद खड़े हो जाते हैं।

आपको बता दें कुमार विश्वास बांके बिहारी मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि के दौरे पर हैं, इस दौरान उन्होंने रमण रेती में लोट लगाई और बाद में गुरु शरणानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। लेटेस्ट वीडियो में कुमार विश्वास गोकुल महावन स्थित रमणरेती आश्रम में गुरु शरणानंद महाराज से बातें करते नजर आ रहे हैं।

In Pictures: Poet Kumar Vishwas is touring Braj, enjoying visits to sacred sites like Ramanreti Ashram and Krishna Janmabhoomi pic.twitter.com/lzzbP6vkSn