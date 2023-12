Kolkata man Pak fiancee: शादी रचाने पाकिस्तान से भारत पहुंची जवेरिया खानम, ‘पानी पुरी’ स्वाद चखने के लिए बेताब, देखें वीडियो

Highlights शहर की प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड ‘पानी पुरी’ का स्वाद चखने के लिए बेताब हैं। गले महीने शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। देश, राज्य और शहर के लोगों ने स्वीकार कर लिया है।

Kolkata man Pak fiancee: कोलकाता में अपने मंगेतर से शादी रचाने पाकिस्तान से भारत पहुंची जवेरिया खानम यहां के लोगों की गर्मजोशी और खातिरदारी से अभिभूत हैं तथा वह शहर की प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड ‘पानी पुरी’ का स्वाद चखने के लिए बेताब हैं।

खानम के मंगेतर समीर खान ने कहा कि वह बहुत राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मंगेतर को उनके परिवार, पड़ोसियों और यहां तक कि अनजान लोगों से भी स्नेह मिल रहा है, जिससे वह घर जैसा महसूस कर रही है। दोनों अगले महीने शादी के बंधन में बंधने वाले हैं।

समीर ने कहा, “मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमें हमारे देश, राज्य और शहर के लोगों ने स्वीकार कर लिया है। जवेरिया भी उतना ही अभिभूत है।” उन्होंने कहा, ''मंगलवार को अमृतसर से कोलकाता पहुंचने के बाद से ही घर पर बधाई संदेश से भरे फोन कॉल आने लगे।'

कराची की रहने वाली खानम पांच दिसंबर को पंजाब के अमृतसर जिले के अटारी बार्डर से भारतीय सीमा में आई, जहां खान और उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने 'ढोल' बजाकर उनका स्वागत किया। खान ने कहा, "उसके साथ शहर के स्ट्रीट फूड 'फुचका' (पानी पुरी) खाने के अलावा, वह उसे "पार्क स्ट्रीट में ले जाना पसंद करेगा, ताकि उसे उन भोजनालयों से परिचित करा सकूं जहां मुझे जाना पसंद है।"

वह यह भी देखना चाहता है कि वह कोलकाता बिरयानी पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। कोलकाता निवासी व्यवसायी को 2018 में अपनी मां के मोबाइल फोन पर खानम की फोटो देखकर उससे प्यार हो गया था। उस वक्त खान जर्मनी में पढ़ाई कर रहा था और घर आया हुआ था। उन्होंने कहा, "मैं जनवरी (2024) में उसके साथ शादी के बंधन में बंधने का इंतजार कर रहा हूं।"

खान ने कहा कि जर्मनी, अफ्रीका, स्पेन, अमेरिका और अन्य देशों से उनके दोस्तों के शादी में शामिल होने की संभावना है। खानम ने पहले बताया था कि उन्हें 45 दिन का वीजा दिया गया है। उसने दो बार वीजा पाने की कोशिश की, लेकिन तीसरी बार वह भाग्यशाली रही। खान ने कहा कि वह इसके लिए केंद्र सरकार के आभारी हैं।

