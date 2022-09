कोलकाताः ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पंडाल में बजाया ढाक, गरबा करते वीडियो भी वायरल

Highlights प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार न्यू अलीपुर के सुरुचि संघ पूजा पंडाल पहुंची थीं। ममता बनर्जी काृ गरबा करते वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएम बनर्जी ने दुर्गा पूजा के लिए 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक छुट्टी की अवधि की भी घोषणा की है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कोलकाता में सामुदायिक दुर्गा पूजा के उद्घाटन के अवसर पर पारंपरिक ड्रम (ढाक) जैसे वाद्य यंत्र बजाया। यही नहीं उनका गरबा करते वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह न्यू अलीपुर के सुरुचि संघ पूजा पंडाल पहुंची थीं। बनर्जी के साथ उनके कैबिनेट सहयोगी फिरहाद हाकिम और अरूप विश्वास भी थे।

पश्चिम बंगाल सरकार ने इस साल राज्य में दुर्गा पूजा आयोजन समितियों के लिए अनुदान 50,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया है। सीएम बनर्जी ने दुर्गा पूजा के लिए 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक छुट्टी की अवधि की भी घोषणा की है। दुर्गा पूजा को दुनिया भर में सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है।

यूनेस्को ने 15 दिसंबर को "कोलकाता में दुर्गा पूजा" को "मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची" पर अंकित किया है। यह वर्ष इसे और खास बनाता है क्योंकि यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है और ऐसा करने वाला यह पहला भारतीय त्योहार है।

