'हां मुस्लिम हूं...हिंदू से शादी करने पर भी धर्म नहीं बदला और पीएम मोदी की बड़ी फॉलोअर हूं', राष्ट्रीय महिला आयोग की नई सदस्य का ट्वीट

Highlights अभिनय की दुनिया से राजनीति के कदम में रखने वालीं खुशबू सुंदर को हाल में NCW का सदस्य नामित किया गया। खुशबू सुंदर 2010 में डीएमके से जुड़ी थी, फिर छह साल कांग्रेस में भी रही, 2020 में भाजपा से जुड़ीं। खुशबू सुंदर ने कहा कि वे पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी फॉलोअर हैं और गर्व के साथ वे यह कहती हैं।

नई दिल्ली: अभिनय की दुनिया से राजनीति के कदम में रखने वालीं भाजपा नेता और हाल में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की सदस्य बनी खुशबू सुंदर ने कहा है कि कुछ 'वाम हिंदू' उनके मुसलमान होने को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि हां वे एक मुस्लिम हैं और हिंदू शख्स से शादी करने के बावजूद उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला है।

खुशबू सुंदर ने ट्वीट किया, 'अब कुछ वामपंथी हिंदू मेरे मुसलमान होने पर नाराज हैं। हां, मैं मुसलमान हूं। मैंने हिंदू से शादी करने के बावजूद अपना धर्म नहीं बदला है। और हां मैं मोदी की फॉलोअर हूं। मैं भाजपा से ताल्लुक रखती हूं। मैं एक ऐसे पार्टी से ताल्लुक रखती हूं जो देश के लिए काम करता है और मैं यह गर्व से कह रही हूं।'

Now some left winged Hindus are offended on me being a Muslim. Yes I am Muslim. I haven’t changed my religion despite being married to a Hindu. And Yes I am a #Modi follower. I belong to @BJP4India . I belong to a party that works for the nation. And I say this with pride.