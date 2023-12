कर्नाटक: तेंदुए के बच्चों को गोद में उठाकर खेलते नजर आए ग्रामीण, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे

मैसूर: कर्नाटक के मैसूर से एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ ग्रामीण नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में कोई पालतू जानवर नहीं बल्कि तेंदुए का बच्चा है।

तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर के बच्चों को लेकर ग्रामीण बैखोफ उन्हें गोद में लेकर खिला रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे अभी काफी छोटे हैं और वह जोर-जोर से रो रहे हैं लेकिन ग्रामीण उन्हें गोद में उठाए नजर आ रहे हैं।

बताया जा रहा है कि मैसूरु में स्थानीय लोगों द्वारा एक खेत में पाए गए शावकों का वीडियो शुक्रवार (8 दिसंबर) को सामने आया।

#WATCH | Karnataka: Three leopard cubs were found in a field in the Mysuru district and were later handed over to the forest department. (07/12) pic.twitter.com/uCLTSTMLgt