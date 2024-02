Viral: ऑपरेशन थिएटर में 'प्री वेडिंग' शूट के नाम पर हुई फेक सर्जरी, डॉक्टर बर्खास्त

Highlights एक डॉक्टर को प्री वेडिंग शूट करवाना महंगा पड़ा है डॉक्टर की प्री वेडिंग देख राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है कर्नाटक के एक अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है

Karnataka Operation Theatre pre-wedding shoot: शादी से पहले प्री वेडिंग शूट करवाने का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोई समुंद्र किनारे तो कोई खंडरों में प्री वेडिंग शूट करवाने के लिए लोकेशन का चुनाव करता है।

A doctor's pre-wedding photoshoot in a govt hospital's operation theatre in #Bharamasagar of #Chitradurga. Dr. Abhishek, a contract physician, performed a 'surgery' with his fiancee.



DHO says it was unused OT & issues notice to the administrator.#Karnataka#PreWeddingShootpic.twitter.com/Eve0g3K9p1 — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) February 9, 2024

लेकिन, एक डॉक्टर को प्री वेडिंग शूट करवाना महंगा पड़ा है। डॉक्टर की प्री वेडिंग देख राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर को बर्खास्त करना पड़ा। चलिए आपको बताते हैं।

कर्नाटक के एक अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक डॉक्टर मरीज की सर्जरी करते हुए दिखाई देता है। पीछे कैमरे लिए लोग इस शूट कर रहे होते हैं। इसी बीच वीडियो चलता रहता है और मरीज उठ जाता है।

दरअसल, ऑपरेशन थियेटर में यह फेक सर्जरी की जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर लगातार लोगों के कमेंट आ रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अस्पताल निजी काम की जगह नहीं है

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने शुक्रवार को एक डॉक्टर को सेवा से बर्खास्त कर दिया। जिसने चित्रदुर्ग जिले के सरकारी अस्पताल के एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर अपनी शादी से पहले फोटो-शूट करवाया था। राव ने कहा सरकारी अस्पताल जनता की सेवा के लिए हैं, व्यक्तिगत व्यस्तताओं के लिए नहीं। मैं ऐसी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करूंगा।

राव ने कहा सभी डॉक्टरों, कर्मचारियों और अनुबंध कर्मचारियों को दिशानिर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। मैंने पहले ही संबंधित डॉक्टरों और अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों के परिसर का दुरुपयोग नहीं करने का निर्देश दिया है। भरमसागर सरकारी अस्पताल से जुड़े डॉक्टर अभिषेक ने हाल ही में अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर अपना प्री-वेडिंग फोटो शूट करवाया था।

तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिसकी लोगों ने आलोचना की। वीडियो में अभिषेक एक मरीज की सर्जरी कर रहे हैं, जबकि उनकी मंगेतर उनके सामने खड़ी हैं और उनकी मदद कर रही हैं। उन्होंने एक महीने पहले ही अस्पताल में स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला था।

