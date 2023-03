वीडियो: "तुम उत्तर भारतीय हो, ये हमारी जमीन है...यहां कन्नड़ बोलना पड़ेगा", पैसेंजर के हिंदी बोलने पर भड़का ऑटो चालक

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ऑटो चालक और एक महिला पैसेंजर के बीच तीखी बहस देखी गई है। ऑटो चालक द्वारा यह कहते हुए सुना गया है कि यह हमारी जमीन है..मैं हिंदी क्यों बोलूं।

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडिया वायरल हो रहा है जिसमें एक ऑटो चालक और पैसेंजर के बीच कथित तौर पर भाषा को लेकर तीखी बहस होते दिखाई दे रही है। वीडियो को एक ट्विटर यूजर द्वारा अपलोड किया गया है और इस ट्वीट को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया गया है।

वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इस दौरान ऑटो चालक ने उत्तर भारतीयों के लिए 'भिखारी' शब्द का भी इस्तेमाल किया है। ऐसे में जब से यह वीडियो अपलोड किया गया है, इसे लाखों लोगों ने देखा है और इस पर उनकी अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में ऑटो चालक और उसमें बैठी एक महिला पैसेंजर के बीच कहासुनी होते देखी जा रही है। वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि महिला यात्री द्वारा कन्नड़ भाषा में बात नहीं करने पर यह बहस शुरु हुई है।

ऐसे में ऑटो चालक को यह कहते हुए सनुा गया है कि यह कर्नाटक है और आपको कन्नड़ बोलनी होगी...मैं हिंदी क्यों बोलूं। इसका जवाब देते हुए महिला ने कहा है कि "नहीं मैं कन्नड़ में बात नहीं करूंगी" और फिर महिला ने ऑटो चालक से सवाल पूछते हुए कहा कि "मैं कन्नड़ में क्यों बात करूं।"

"NorthIndians-Beggar,Our Land" These are the words used by this auto driver and this is not the only mentality of this driver but of all of these peoples.Being proud to be from Karnataka and its pride is wholly different from forcing other to speak Kannada.@AmitShah@PMOIndiapic.twitter.com/qEnANTglOW