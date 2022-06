कर्नाटक: 70 साल के 'भोगेश्वर' की हुई मौत, एशिया में सबसे लंबे दांत वाले हाथी होने का गौरव था हासिल

Highlights एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर की 70 साल की उम्र में मौत हो गई है वृद्ध भोगेश्वर बीते 11 जून को काबिनी जलाशय के पास मृत अवस्था में पाया गया भोगेश्वर एशिया महाद्वीप में सबसे लंबे दांतों के लिए काफी प्रसिद्ध था

बेंगलुरु: एशिया के सबसे लंबे दांत वाले उम्रदराज हाथी की मौत हो गई। जीवन के 70 साल गुजारने के बाद भोगेश्वर ने अपनी आखिरी सांस बांदीपुर-नगरहोल रिजर्व फॉरेस्ट में ली।

जानकारी के मुताबिक वृद्ध भोगेश्वर बीते 11 जून को काबिनी जलाशय के पास मृत अवस्था में पाया गया था। बांदीपुर-नगरहोल रिजर्व फॉरेस्ट में वनकर्मी उसे मिस्टर काबिनी के नाम से बुलाते थे।

Mighty #Tusker#Bhogeswara of #Kabini , Karnataka with longest Tusks in Asia is no more.#RIP… pic.twitter.com/Ze3FgqV78E