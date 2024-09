VIRAL VIDEO: मैसूर पैलेस ग्राउंड में दो हाथियों का उत्पात, लोगों के बीच मची अफरा-तफरी

VIRAL VIDEO: कर्नाटक के मैसूर में मशहूर दशहरा उत्सव के दौरान एक अप्रिय घटना घटित हुई है। जहां समारोह में शामिल दो हाथी आपस में भिड़ गए जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दो हाथीमैसूर पैलेस के बाहर दौड़ रहे हैं और एक हाथी आगे है तो दूसरा पीछे। हाथियों बीच मची जंग दो देख हर कोई हैरान है और जैसे ही हाथी तेजी से बैरिकेड्स तोड़ कर भागने लगते हैं वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। लोग अपनी जान बचा कर भागने लगे।

गौरतलब है कि शुक्रवार की शाम मैसूर पैलेस में डिनर के दौरान दो दशहरा हाथियों, धनंजय और कंजन ने आतंक मचा दिया। वायरल वीडियो में धनंजय ने छोटे कंजन पर आक्रामक तरीके से हमला किया, जिससे दोनों हाथी महल के मैदान से बाहर भाग गए, जिससे मुख्य द्वार के पास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।

Karnataka: A panic situation arose in Mysuru when two elephants, Dhananjay and Kanjal, fought and ended up on busy roads after Kanjal moved out of the palace grounds. Dhananjay's mahout managed to control him, preventing a major incident. Both elephants were eventually brought… pic.twitter.com/dqRsg6QF0r