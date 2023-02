भारतीय मूल के इंजीनियर ने जीता नेशनल ज्योग्राफिक 'पिक्चर्स ऑफ द ईयर' अवॉर्ड

Highlights महामारी के कारण सुब्रमण्यम ने 2020 में अपने कैमरे के साथ प्रयोग करना शुरू किया था वे 5,000 प्रविष्टियों को पीछे छोड़ते हुए इस प्रतियोगिता को जीतने में सफल हुए

नई दिल्ली: एक भारतीय मूल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने नेशनल ज्योग्राफिक की "पिक्चर्स ऑफ द ईयर" प्रतियोगिता जीत लिया है। महामारी के कारण सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में अपने घर पर रहने के बाद कार्तिक सुब्रमण्यम ने 2020 में अपने कैमरे के साथ प्रयोग करना शुरू किया था।

तीन साल से थोड़ा कम समय बाद, उन्होंने चार श्रेणियों (प्रकृति, लोग, स्थान और पशु) में 5,000 प्रविष्टियों को पीछे छोड़ते हुए इस प्रतियोगिता को जीतने में सफल हुए। अलास्का के चिलकट बाल्ड ईगल प्रिजर्व में एक पेड़ की शाखा पर बसने के लिए जूझ रहे ईगल की एक आकर्षक तस्वीर के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला।

This striking image won our ‘Pictures of the Year’ photo contest - National Geographic https://t.co/pm6OosViNNpic.twitter.com/gyHcYphcS4