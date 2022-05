टेक्सासः मेज पर बैठे भारतीय-अमेरिकी छात्र की गर्दन को श्वेत छात्र ने मरोड़ा, दोपहर के भोजन के दौरान की घटना, वीडियो वायरल

Highlights मीडिया खबर में यह जानकारी दी गई है। सीट से उठने के लिए कहते हुए सुना और देखा जा सकता है। गला दबा दिया गया और जबरदस्ती सीट से हटाया गया।

ह्यूस्टनः अमेरिकी राज्य टेक्सास स्थित कोपेल मिडिल स्कूल में एक भारतीय-अमेरिकी छात्र शान प्रीतमानी पर श्वेत छात्र ने हमला किया। छात्र के सहपाठियों द्वारा एक वीडियो को धमकाया जा रहा है और ऑनलाइन साझा किया गया है।

एक छात्र भारतीय अमेरिकी लड़के के पास आता है जो एक बेंच पर बैठा है और मांग कर रहा है कि वह खड़ा हो जाए। जब वह अपनी सीट छोड़ने से इनकार करता है, तो अमेरिकी छात्र गुस्से में आ जाता है और उसका गला घोंटने लगता है। अपनी कोहनी से पीछे से उसकी गर्दन दबाता है। श्वेत अमेरिकी विद्यार्थी की कथित दादागिरी का समना करना पड़ा, बल्कि उसे स्कूल से तीन दिन के निलंबन की सजा का भी सामना करना पड़ा। एक मीडिया खबर में यह जानकारी दी गई है।

एनबीसी 5 के अनुसार घटना 11 मई को टेक्सास स्थित कोपेल मिडिल स्कूल नॉर्थ में दोपहर के भोजन के दौरान हुई। खबर में कहा गया कि इंटरनेट पर प्रसारित एक वीडियो में दिख रहा है कि एक मेज पर बैठे भारतीय-अमेरिकी छात्र की गर्दन को एक श्वेत छात्र काफी देर तक मरोड़ कर रखा।

वीडियो में एक श्वेत छात्र को भारतीय-अमेरिकी छात्र को अपनी सीट से उठने के लिए कहते हुए सुना और देखा जा सकता है। जब भारतीय-अमेरिकी छात्र ने मना कर दिया, तो उसका गला दबा दिया गया और जबरदस्ती सीट से हटाया गया। वीडियो में अन्य छात्रों को हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए सुना जा सकता है, लेकिन उनके द्वारा इसे रोकने का प्रयास नहीं किया गया।

Here is partial footage of the incident.



The incident raises concerns about the safety and well being of Indians in schools in the United States as well as the lack of proper support from school administration for situations like these. pic.twitter.com/D7ToGesUlE