IFS अधिकारी ने साझा किया जूते में छिपे कोबरा का वीडियो, जूते को हाथ लगाते ही किया हमला..

Highlights वीडियो में एक प्रशिक्षित कर्मी सांप का रेस्क्यू करती दिख रही है महिला लोगों को सलाह दी कि जूते पहनने से पहले हमेशा उसे हिलाएं जूते में छिपे कोबरा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

बरसात का मौसम आ गया है। ये वक्त सांपे के बाहर निकलने का होता है। बारिश के कारण कई सांप मैदानी इलाकों से घरों में चले आते हैं। ऐसे में वह अपने छिपने के लिए कई चीजों का सहारा लेते हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमे एक कोबरा छिपने के लिए जूते का सहारा लिया।

वायरल वीडियो में शू रैक पर सबसे उपर रखे जूते में से एक महिला कोबरा को बाहर निकाल रही है। वीडियो में ट्रेंड महिला सांप पकड़ने वाले स्टिक को जूते के अंदर डालती है जिसमें कोबरा छूपा बैठा होता है। वह कोई हरकत नहीं करता है। लेकिन जैसे ही महिला जूते के अगले हिस्से को हाथ लगाती है, कोबरा अपने स्वभाव में आ जाता है। वह फन फैलाकर महिला की आंखों के सामने फूफकारने लगता है। वह महिला पर हमला भी करता है। महिला लोगों से अपील करती भी है कि कभी भी जूते को छाड़-पोंछकर ही पहनें। इसका ध्यान रखें और अपनी जान बचाएं।

