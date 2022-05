स्टेडियम के दुरुपयोग में IAS दंपति का हुआ तबादला, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने पूछा कुत्ता कहां जाएगा

Highlights ट्विटर पर यूजर्स अब आईएएस दंपति के कुत्ते को लेकर तरह-तरह के ट्वीट कर रहे हैं। खिरवार और उनकी पत्नी द्वारा त्यागराज स्टेडियम में सुविधाओं का दुरुपयोग किए जाने से संबंधित खबरों पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक त्वरित कार्रवाई करते हुए आईएएस दंपति संजीव खिरवार और अनु दुग्गा का ट्रांसफर क्रमशः लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के लिए कर दिया। यह कदम मीडिया में आईं इन खबरों के बाद उठाया गया कि संबंधित अधिकारियों ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। वहीं, अब आईएएस दंपति को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स की काफी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

दरअसल, ट्विटर पर यूजर्स अब आईएएस दंपति के कुत्ते को लेकर तरह-तरह के ट्वीट कर रहे हैं। बता दें कि गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि एजीएमयूटी कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी खिरवार को तत्काल प्रभाव से लद्दाख और उनकी पत्नी को अरुणाचल प्रदेश स्थानांतरित कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, खिरवार और उनकी पत्नी द्वारा त्यागराज स्टेडियम में सुविधाओं का दुरुपयोग किए जाने से संबंधित खबरों पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी।

उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने शाम को तथ्यात्मक स्थिति पर गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद मंत्रालय ने उनके तबादले का आदेश दिया। सूत्रों ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खिरवार वर्तमान में दिल्ली में प्रधान सचिव (राजस्व) के पद पर तैनात हैं। मीडिया में आई खबर में दावा किया गया था कि त्यागराज स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए सामान्य समय से पहले बंद कर दिया जाता है ताकि खिरवार अपने कुत्ते को घुमा सकें।

देखें ट्विटर पर यूजर्स के ट्वीट

#IASOfficer couple's dog will go to Ladakh or Arunachal Pradesh??



(wait for it) 😛 pic.twitter.com/1fBY71wG98 — Sakshi (not Joshi) 🤦‍♀️ (@OhSakshiSakshi) May 26, 2022

Both the IAS officer with their kutta in Ladakh & Arunachal Pradesh #IASOfficerpic.twitter.com/4pmFFzBYZi — Ex Bhakt ➐ (@exbhakt_) May 26, 2022

(भाषा इनपुट के साथ)

