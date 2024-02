Viral Video: बाइक से नहीं उतरा कस्टमर, धक्का लगाता रहा चालक, देखें वीडियो

Highlights बाइक पर बैठा रहा कस्टमर, चालक लगाता रहा धक्का बाइक में पेट्रोल खत्म फिर भी बाइक से नहीं उतरा कस्टमर लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कर दिया पोस्ट

Hyderabad:सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक बाइक चालक बाइक को धक्का लगा रहा है और नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, इस दौरान बाइक पर एक शख्स बैठा हुआ नजर आ रहा है। सड़क से गुजर रहे लोगों ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया।

A customer showed no empathy toward a Rapido rider and refused to walk even after the bike ran out of petrol. The bike taxi rider was seen pulling the bike along with the customer.#Rapido#RapidoRider#Hyderabad#BikeTaxipic.twitter.com/2JAEtaf3PE