होटल रेडिसन ब्लू में हुआ भीषण हादसा, तड़के सुबह 5.50 बजे हुआ ब्लास्ट, मची अफरा-तफरी

बर्लिन: जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सुबह तड़के भीषण हादसा हो गया। रैडिसन ब्लू होटल में दुनिया का सबसे बड़ा बेलनाकार मछलीघर(एक्वेरियम) सुबह करीबन 5.50 पर एक जोरदार आवाज के साथ फूट गया। इस 14 मीटर ऊंचा मछलीघर में अचानक हुए धमाके से पूरे होटल में और आस-पास वाली सड़कों पर पानी फैल गया। होटल में रह रहे लोगों की बीच भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

बर्लिन की यातायात एजेंसी वीआईजेड ने कहा कि एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी बाहर सड़क पर फैल गया था, जिसके चलते उस सड़क पर आवक-जावक रोकनी पड़ गई। सूत्रों के मुताबिक इस हादसे में 2 लोगों को चोंटे आईं हैं वहीं इस बात की पुष्टी नहीं हो पाई है कि उस मछलीघर में रहने वाली 15,000 मछलियों में से कितनी मछलियां बच पाईं हैं। होटल में ठहरे सभी 400 मेहमानों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu#Berlin#aquarium#Explosionpic.twitter.com/Od8iS9YxBN