VIDEO: जान बचाकर भागा 'जंगल का राजा', पानी के अंदर बैठा था 8,000 पाउंड वजनी...

Highlights Hippo Attacks Lion: जान बचाकर भागा शेर, पानी में शेर से भिड़ा दरियाई घोड़ा Hippo Chases Lion in River: शेर का वायरल वीडियो, बब्बर शेर का वीडियो वायरल

Hippo Attacks Lion: आपने सुना होगा जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन बात अगर पानी की करें तो यहां किसी और का राज चलता है, वायरल वीडियो में शेयर नदी में नजर आ रहा है और उनके पीछे-पीछे दरियाई घोड़ा नजर आ रहा है। जिसे देख शेर अपनी जान बचाकर भाग रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर शेर और दरियाई घोड़े का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

इसे Shenton Safaris नाम के यूट्यूब चैनल से अपलोड किया गया है, वीडियो को आठ दिनों में 10 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो में शेर अपनी जान बचाने में सफल हो जाता है और किनारे पर आकर चैन की सांस लेता है। ये वीडियो सिर्फ 44 सेकंड का है मगर इसे देखकर आपको क्या लगता है की शेयर सचमुच दरियाई घोड़े से डर गया या नहीं, कमेंट करके अपनी राय दें।

You may be a King in the Jungle, but not in the water. Here, Hippo rules. This Lion learned his lesson!#EIIRInteresting#nature

Credit: Unknown, ViaWeb pic.twitter.com/yDbB4Z77TC — Pareekh Jain (@pareekhjain) September 3, 2024

