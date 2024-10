Haryana Assembly Election 2024: घोड़े पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे कुरूक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल, मतदान केंद्र पर देखते रह गए लोग; देखें वीडियो

Haryana Assembly Election 2024: दिल्ली से सटे हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। पांच अक्टूबर को सुबह सात बजे से शुरू हुए मतदान आज शाम तक संपन्न किए जाएंगे जिसके नतीजे आठ अक्टूबर को घोषित होंगे। 90 सीटों के लिए मतदान शुरू होते ही, प्रमुख नेताओं समेत कई नागरिक सुबह-सुबह ही मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच गए। इस बीच, सबसे ज्यादा किसी चीज ने अपनी ओर लोगों का ध्यान खींचा तो वो हैं बीजेपी के सांसद जिसने पोलिंग बूथ पर पहुंचने के लिए घोड़े का इस्तेमाल किया।

जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, दरअसल, कुरुक्षेत्र से तीन बार भाजपा सांसद रहे नवीन जिंदल घोड़े पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अपना वोट डाला। उनका यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वह घोड़े पर सवार है और जैसे ही पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं वह घोड़े से उतर मतदान केंद्र में दाखिल होते हैं।

#WATCH | Haryana: BJP MP Naveen Jindal reaches a polling station in Kurukshetra on a horse, to cast his vote for the Haryana Assembly elections. pic.twitter.com/cIIyKHXg0n