Happy Teacher's Day: 'टीचर्स डे' पर वायरल हो रहे ये मजेदार मीम्स, देखकर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

Happy Teacher's Day: आज पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में स्कूलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और बच्चों और शिक्षकों के बीच गहरा नाता बनाने की पहल की जा रही है। 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में एक गौरवपूर्ण दिवस है लेकिन जो लोग अपने स्कूलों से पास होकर निकल चुके हैं वह इस दिन को बड़े ही मजेदार ढंग से याद करते हैं। चूंकि जमाना सोशल मीडिया का है इसलिए यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं।

ये मीम्स इतने मजेदार है कि आप हंसते-हंसते लोट-पोट हो जाओगे। और शिक्षक दिवस के मीम्स और चुटकुले साझा करने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है जो एक ही समय में हंसी और आँसू ला सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको कुछ ऐसे ही मीम्स...

It's that time of the year when your students start implementing what you have been teaching them. Woop! #Tweachers#TeacherMemepic.twitter.com/TrUxj5Tk8n — Kent-Teach (@KentSchoolJobs) February 5, 2018

सोशल मीडिया के आगमन के साथ, मीम्स और चुटकुले केंद्र में आ गए हैं, और हर दूसरे अवसर की तरह, शिक्षक दिवस के मीम्स पहले से ही हमारे फ़ीड में आने लगे हैं।

चाहे वह अचानक होने वाली परीक्षाओं के डर के बारे में हो, लंबे व्याख्यानों के बारे में जो कभी खत्म नहीं होते थे या सख्त लेकिन देखभाल करने वाले शिक्षकों के बारे में जिन्होंने स्कूल जीवन को अविस्मरणीय बना दिया, शिक्षक दिवस के मीम्स इन सभी को प्रतिध्वनित करते हैं।

