गुजरात के इस दंपत्ति ने भिक्षु बनने और पूरे देश में नंगे पैर यात्रा करने के लिए दिया 200 करोड़ रुपये का दान

Gujarat News: एक गुजराती दंपत्ति ने भिक्षु बनने के लिए अपनी 200 करोड़ रुपये की संपत्ति छोड़ने का फैसला कर सुर्खियां बटोरी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भावेश भंडारी और उनकी पत्नी ने अपना बाकी जीवन जनता से भिक्षा मांगकर बिताने का संकल्प लिया है। अपने फैसले के बाद, दंपत्ति ने एक जुलूस का नेतृत्व किया जहां उन्होंने कई लोगों को अपना सामान दान किया। 4 किलोमीटर लंबे जुलूस के दौरान उन्होंने मोबाइल फोन और एयर कंडीशनर जैसे कीमती सामान भी बांटे।

हिम्मतनगर के रहने वाले भावेश भंडारी पहले निर्माण उद्योग से जुड़े थे। रिपोर्टों के अनुसार, 22 अप्रैल को, जोड़े ने सभी भौतिक संपत्तियों को त्यागने और सभी पारिवारिक संबंधों को तोड़ने का दृढ़ निर्णय लिया। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह उनके परिवार में भिक्षु बनने का पहला उदाहरण नहीं है, 2022 में उनके दो किशोर बच्चों ने भी इसी तरह की जीवनशैली अपनाई थी। भंडारी परिवार के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया कि दंपति अपनी 19 वर्षीय बेटी और 16 वर्षीय बेटे के फैसले से प्रेरित थे, उन्होंने अंततः भौतिक लगाव को त्यागने और तपस्या अपनाने के अपने मार्ग का चयन किया।

A business tycoon from Gujarat, Bhavesh Bhai Bhandari and his wife, decided to donate their entire $24 million (₹200 crore) fortune to embrace a monk's life.



Their 16-year-old son and 19-year-old daughter had already chosen monkhood in 2022, inspiring their parents to do the… pic.twitter.com/g5mfGaaWUT