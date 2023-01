गाजियाबादः थूक लगाकर रोटी बनाने वाले बिहार के किशनगंज निवासी रसोइए अरेस्ट, वीडियो वायरल

Highlights संज्ञान लेते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 270 (संक्रमण फैलाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

गाजियाबादः जनपद के टीलामोड़ इलाके में कथित रूप से थूक लगाकर रोटी बनाने वाले एक रसोइए को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

सहायक पुलिस आयुक्त पूनम मिश्रा ने यह बताया कि टीलामोड़ थाना क्षेत्र में मोहन नगर-वजीराबाद मार्ग पर स्थित पसौंडा गांव के एक होटल पर थूक लगाकर रोटी बनाने के आरोप में बिहार के किशनगंज निवासी नसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है।

Uttar Pradesh: Muslim cook arrested for ‘spitting in dough’ at an eatery in Ghaziabad https://t.co/nlP0vLA1uY

उन्होंने बताया कि इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद उसपर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मिश्रा ने बताया कि इस मामले में नसीरुद्दीन के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 269 (जीवन को खतरा पैदा करने वाली बीमारी फैलाने का कृत्य) और 270 (संक्रमण फैलाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

Tamizuddin, a cook at Chicken Point, Ghaziabad, was recorded spitting on rotis by a vigilant customer. He has been arrested after the video went viral. pic.twitter.com/qhqvOO5eUo