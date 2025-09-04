विदेशी धरती पर गणपति विसर्जन में दिखा ऐसा नजारा, सोशल मीडिया पर लोगों ने की जमकर तारीफ
By अंजली चौहान | Updated: September 4, 2025 14:45 IST2025-09-04T14:38:03+5:302025-09-04T14:45:35+5:30
Ganesh Visarjan 2025: विदेशी धरती पर त्योहार के जुलूस और विसर्जन को लेकर वीडियो ने नेटिज़न्स को विभाजित कर दिया।
Ganesh Visarjan 2025: भारत में गणेश चतुर्थी का त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। इन दस दिनों में धूमधाम से भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना, पूजा और विसर्जन किया जाता है। हालांकि, हिंदू धर्म को मानने वाले न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी त्योहार को मनाते हैं। विदेशी धरती पर रह रहे भारतीय गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं।
हाल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें लंदन में कई हिंदू समुदाय गणेश चतुर्थी मनाते हैं, जिसमें रोज़ाना पूजा-अर्चना, सामुदायिक समारोह और जुलूस निकाले जाते हैं। इस उत्सव का समापन गणपति विसर्जन के साथ होता है, जो अक्सर टेम्स नदी में होता है।
2025 के गणेश चतुर्थी समारोह के बीच, कुछ वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं जिनमें भारतीय लंदन की सड़कों पर ढोल ताशा के साथ जुलूस निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहगीर इस जुलूस को देखने के लिए रुक गए और पुलिस अधिकारी भीड़ को नियंत्रित करते हुए देखे गए क्योंकि भक्त भगवान गणेश को विदाई दे रहे थे। एक अन्य वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे गणपति बप्पा को नदी में विसर्जित किया गया, जिससे हंसों का एक समूह दूर चला गया।
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गए, जिससे एक विदेशी धरती पर उत्सव के जुलूस निकालने को लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इस कदम की सराहना की, तो कुछ ने इसकी आलोचना की, खासकर भगवान गणेश के नदी में विसर्जन को लेकर, क्योंकि इंटरनेट पर लोगों को चिंता थी कि क्या मूर्ति पर्यावरण के अनुकूल है। एक अन्य वीडियो में वेम्बली में गणपति विसर्जन दिखाया गया, जहाँ भक्त एक मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए और सड़कों पर गरबा किया।