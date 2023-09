G20 Summit: विदेशी मेहमानों के लिए NGMA ने लगाया फेयर, निशानी के तौर पर चीजें खरीद सकेंगे गेस्ट, देखें एक झलक

Highlights 9 सितंबर को एनजीएमए में विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के जीवनसाथी के स्वागत के लिए खुलेगी। जी20 शिखर सम्मेलन के लिए यहां एकत्र होंगे। साझा संबंध को प्रदर्शित करने के लिए विषयगत रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

G20 Summit: ‘नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट’ (एनजीएमए) को खास सजाया गया है। G 20 के विदेशी मेहमानों की पत्नियां के लिए ख़ास बाज़ार बनाया गया है। विदेशी मेहमानों के लिए NGMA ने फेयर लगाया है। मेहमान निशानी के तौर पर चीजें खरीद सकेंगे।

बेशकीमती गांधार मूर्तियां, चोल कांस्य और दुर्लभ पांडुलिपियों सहित लगभग 400 कलाकृतियाँ एक विशेष प्रदर्शनी का हिस्सा हैं, जो 9 सितंबर को एनजीएमए में विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के जीवनसाथी के स्वागत के लिए खुलेगी, जो जी20 शिखर सम्मेलन के लिए यहां एकत्र होंगे।

2500 ईसा पूर्व-1800 ईसा पूर्व की अवधि के रथ के अवशेष और 2018 में उत्तर प्रदेश के सनौली उत्खनन स्थल से पुरातत्वविदों की एक टीम द्वारा खोजे गए और दुर्लभ मैक्सिकन स्क्रॉल को भी भारत की समृद्ध संस्कृति और इसके साझा संबंध को प्रदर्शित करने के लिए विषयगत रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

#G20SummitDelhi | Luncheon at Delhi's #NGMA with traditional textile art exhibition @payalmehta100 takes you through the inside tour of The National Gallery of Modern Art | @toyasingh pic.twitter.com/Gyj5TuRyM7

आने वाले मेहमान नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (एनजीएमए) में प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि यह पुरातात्विक कलाकृतियों, साहित्य, मुद्राशास्त्र, पुरालेख और चित्रों पर आधारित भारतीय गाथाओं के माध्यम से सांस्कृतिक चमत्कारों का पता लगाता है, जो एक ऐसी कथा बुनता है जो वास्तव में विविध और समृद्ध है।

#Exclusive | 'One Culture, Many Expressions': Union Minister @M_Lekhi walks News18's @payalmehta100 through a special exhibition 'Roots and Routes' showcasing India's civilization heritage, ethos and culture to be hosted at NGMA for the spouses of world leaders attending… pic.twitter.com/yCKeFKQBII