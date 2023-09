G20 Summit 2023 Day 1:आइये ‘भारत मंडपम’ में आपका..., पीएम मोदी ने किया गर्मजोशी से स्वागत, देखें वीडियो

Highlights आधिकारिक दस्तावेजों में देश के लिए ‘भारत’ शब्द का इस्तेमाल किया है। संविधान में देश के लिए 'इंडिया' के साथ-साथ 'भारत' शब्द का उपयोग किया गया है। ‘भारत मंडपम’ में जब शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।

G20 Summit 2023 Day 1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल ‘भारत मंडपम’ में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत विश्व नेताओं का शनिवार सुबह स्वागत किया।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक एवं चेयरमैन क्रिस्टालिना जॉर्जीवा और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की महानिदेशक नगोजी ओकोंजो-इवीला प्रगति मैदान में नवनिर्मित आयोजन स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वालों में शामिल थीं।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडेज और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का भी मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ ही ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाह्यान और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को गले लगाकर उनका स्वागत किया।

VIDEO | PM Modi explaining about Odisha's Konark wheel to US President Joe Biden as he arrived at Bharat Mandapam to attend the G20 Summit.



