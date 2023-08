वीडियो: पाकिस्तानियों के स्वतंत्रता दिवस पर दुबई के बुर्ज खलीफा पर नहीं फहराया गया झंडा, नाराज लोगों ने मचाया हंगामा-की नारेबाजी

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सौकड़ों पाकिस्तानियों को दुबई के बुर्ज खलीफा के पास देखा जा रहा है। ये लोग यहां आधी रात को पाकिस्तान के झंडे को बुर्ज खलीफा पर फहराने का इंतजार कर रहे है। लेकिन ऐसा नहीं होता है और निराश होकर वहां मौजूद पाकिस्तान शोर मचाते हुए नारे लगाते हुए और घटना का वीडियो बनाते हुए देखा गया है।

दुबई के बुर्ज खलीफा के कई वीडियो सामने आए है जिसमें पाकिस्तानियों को झंडा फहराने का इंतजार करते हुए देखा गया है। बता दें कि आज के ही दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था और हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तानी लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक महिला वीडियो रिकॉर्ड कर रही है और कह रही है कि "समय अभी 12 बजकर एक मिनट हुआ है और दुबई के अधिकारियों ने सूचित किया है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज बुर्ज खलीफा पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। यह हमारी अभी की स्थिति है।"

A Pakistani lady narrates, How Pakistan flag didn't show up on Burj Khalifa on their Independence day😂😂🤣🤣 pic.twitter.com/WNbEOetANL