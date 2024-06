PM Kisan Samman Nidhi Scheme: 20000 करोड़ रुपये की पीएम-किसान योजना की 17वीं किस्त जारी, 9.26 करोड़ लाभार्थी को फायदा, ऐसे करें चेक

Highlights PM Kisan Samman Nidhi Scheme: मोदी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के 30000 से अधिक सदस्यों को प्रमाण पत्र दिया। PM Kisan Samman Nidhi Scheme: 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की पीएम-किसान योजना जारी किया। PM Kisan Samman Nidhi Scheme: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

PM Kisan Samman Nidhi Scheme: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद पहली बार 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। पीएम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी किया। देश भर के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की पीएम-किसान योजना जारी किया। मोदी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के 30000 से अधिक सदस्यों को प्रमाण पत्र दिया।

