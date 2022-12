FIFA World Cup Qatar 2022: मेस्सी मैजिक, 1000वां मैच खेलते हुए गोल दागा, माराडोना से आगे निकले, देखें वीडियो

Highlights करियर का 1000वां मैच खेलते हुए विश्व कप के नॉकआउट चरण का अपना पहला गोल दागा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्जेन्टीना की जीत की राह आसान नहीं रही जैसा कि उम्मीद की थी। अपना पांचवां और संभवत: अंतिम विश्व कप खेल रहे मेस्सी के नाम अब 789 गोल हो चुके हैं।

FIFA World Cup Qatar 2022: अर्जेन्टीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेस्सी का प्री क्वार्टर फाइनल में जादू चल गया। मेस्सी ने 1000वां मैच खेलते हुए पहला गोल किया। मेस्सी ने खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। देश के महान खिलाड़ी डिएगो माराडोना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

लियोनल मेस्सी ने 9वां गोल किया। अर्जेंटीना के इतिहास में ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हो गए। मेस्सी के गोल से अर्जेन्टीना ने शनिवार को यहां ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मेस्सी ने अपने करियर का 1000वां मैच खेलते हुए विश्व कप के नॉकआउट चरण का अपना पहला गोल दागा।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालांकि अर्जेन्टीना की जीत की राह आसान नहीं रही जैसा कि लोगों ने उम्मीद की थी। अर्जेन्टीना की जीत में गोलकीपर एमी मार्टिनेज की अहम भूमिका रही जिन्होंने मैच के अंतिम सेकेंडों में शानदार बचाव करते हुए मुकाबले को अतिरिक्त समय में खिंचने से रोका। मेस्सी ने 35वें मिनट में अर्जेन्टीना को बढ़त दिलाई जिसके बाद जूलियन अल्वारेज ने 57वें मिनट में स्कोर 2-0 कर दिया।

मैच के 77वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया की वापसी की उम्मीद जगी जब एंजो फर्नांडिज ने आत्मघाती गोल दाग दिया। क्वार्टर फाइनल में अब अर्जेन्टीना की भिड़ंत नीदरलैंड से होगी। मुकाबले में 2-0 से पिछड़ने के बाद अंतिम 20 मिनट में ऑस्ट्रेलिया की वापसी की उम्मीद बंधी जब 77वें मिनट में क्रेग गुडविन का शॉट अर्जेन्टीना के मिडफील्डर एंजो फर्नांडिज से टकरने के बाद गोल में चला गया।

ऑस्ट्रेलिया ने इसके बाद हमले तेज किए। टीम को अंतिम लम्हों में गोल करने का मौका मिला जब गेरेंग कुओल के पास गेंद पहुंची और उन्हें सिर्फ गोलकीपर को पछाड़ना था लेकिन उनके दमदार शॉट को मार्टिनेज ने रोक दिया। अर्जेन्टीना की टीम ने अपने पहले मैच में सऊदी अरब के खिलाफ उलटफेर भरी हार के बाद अच्छी वापसी की है और टीम लगातार तीन मैच जीत चुकी है।

अपना पांचवां और संभवत: अंतिम विश्व कप खेल रहे मेस्सी के नाम अब 789 गोल हो चुके हैं। सात बार दुनिया के साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए मेस्सी की नजरें 18 दिसंबर को फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जीतने पर टिकी हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला देखने के लिए अहमद बिन अली स्टेडियम में अर्जेन्टीना के हजारों दर्शक मौजूद थे और टीम की हौसलअफजाई कर रहे थे। मेस्सी ने समर्थकों की सराहना करते हुए कहा, ‘‘पूरा अर्जेन्टीना यहां आना चाहता है लेकिन यह संभव नहीं है। हमारे बीच जो यह जुड़ाव, एकजुटता है, वह शानदार है।’’

