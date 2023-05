एक और सौर तूफान के आने की आशंका बढ़ी, पृथ्वी से 3 गुना चौड़े सनस्पॉट में हुआ विस्फोट

एक और सौर तूफान के आने की आशंका बढ़ी, पृथ्वी से 3 गुना चौड़े सनस्पॉट में हुआ विस्फोट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 19, 2023 10:44 AM

वैज्ञानिकों ने सौर तूफान को G1 से G5 तक कुल 5 श्रेणियों में बांटा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक 21 मई को पृथ्वी पर आने वाला सौर तूफान G1-श्रेणी का एक हल्का सौर तूफान होगा।

एक और सौर तूफान के आने की आशंका बढ़ी, पृथ्वी से 3 गुना चौड़े सनस्पॉट में हुआ विस्फोट