Assam Floods: कमर भर बाढ़ की पानी में पिता ने नवजात को लेकर पार किया सड़क, वायरल वीडियो देख लोगों ने कहा वासुदेव करा रहे है श्रीकृष्ण को यमुना नदी पार

Highlights असम में भारी बाढ़ आई हुई है जिससे 32 जिलों में 47 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इसके कारण अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीमों द्वारा बचाव कार्य जारी है।

Assam Floods 2022: पूरा असम अभी बाढ़ के चपेट में है, ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पिता अपने नवजात बच्चे को लेकर कमर भर पानी में सड़क पार कर रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इस घटना को श्रीकृष्ण और वासुदेव से तुलना कर रहे है। वहीं कई लोगों ने इसे फादर्स डे भी कहा है। आपको बता दें कि असम के कई जिले बाढ़ से प्रभावित है, ऐसे में इन इलाकों में बचाव कार्य भी करना काफी मुश्किल हो रहा है। लोगों को बचाने और उनकी मदद कर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम लगातार काम कर रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे एक पिता कमर भर बाढ़ की पानी को झेलते हुए अपने बच्चे को लेकर सड़क पार कर रहा है। वीडियो में यह भी देखा जा रहा है कि कैसे उस पिता का साथ कुछ और लोग दे रहे है और पिता और बच्चे को कोई तकलीफ न हो इसके लिए वे उसके आगे पीछे चल रहे है। पिता बच्चे को एक गमले में रख कर उसे घर में ले जा रहा है जिसके सर के नीचे एक छोटा सा तकीया भी दिख रहा है। इस वीडियो को लोग जमकर शेयर भी कर रहे है।

इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने कैप्शन में लिखा “बाढ़ से जूझ रहे सिलचर से दिल छू लेने वाली तस्वीर! सिलचर में अपने नवजात बच्चे के साथ पानी पार करते हुए एक पिता का यह वीडियो वासुदेव का यमुना नदी पार करने की याद दिलाता है. सही में, हर दिन फादर्स डे है!” वहीं सोशल मीडिया यूजर ने इस वीडियो को आगे शेयर करते हुए कहा कि पिता के इस तरह से पानी भरे सड़क को पार करना देख श्रीकृष्ण और वासुदेव की याद आ गई जब वासुदेव श्रीकृष्ण को इसी तरह से बारिश के बीच यमुना नदी पार की थी। लोगों ने इस घटना को फादर्स डे भी बताया है।

#VIDEO | This video from #Silchar is going viral on the Internet.



A man along with a few others was seen crossing a street submerged with waist-deep flood water while carrying a baby in a tub. #Assam#AssamFloodspic.twitter.com/EOtnvoiheF