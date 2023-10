Video: बिग बॉस फेम बॉबी डार्लिंग ने दिल्ली मेट्रो में यात्री को मारा, गालियां दीं, CISF कर्मी ने किया बीच-बचाव

Highlights वीडियो में अभिनेत्री को यात्री को मारते और उसे गालियां देते हुए देखा जा सकता है विवाद के पीछे का सटीक कारण अभी तक ज्ञात नहीं है एक्ट्रेस ने फिलहाल इस घटना पर कोई बयान जारी नहीं किया है

नई दिल्ली:बॉलीवुड अभिनेत्री बॉबी डार्लिंग का हाल ही में दिल्ली मेट्रो ट्रेन के अंदर एक यात्री के साथ झगड़ा हो गया और इस घटना का एक चौंकाने वाला वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो गया है। वीडियो में, क्या कूल हैं हम की अभिनेत्री को एक आदमी को मारते और उसे गालियां देते हुए देखा जा सकता है।

यह वीडियो कुछ ही समय में वायरल हो गया और इसमें अभिनेत्री को यात्री पर गंदे अपशब्द कहते हुए देखा जा सकता है, जैसा कि अन्य लोग देख रहे थे। सीआईएसएफ कर्मीको भी घटनास्थल पर मौजूद देखा जा सकता है, जो बीच-बचाव करने और दोनों लड़ रहे पक्षों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

कथित तौर पर यह घटना इसी सप्ताह हुई है, हालांकि, विवाद के पीछे का सटीक कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। एक्ट्रेस ने फिलहाल इस घटना पर कोई बयान जारी नहीं किया है। बॉबी डार्लिंग एक भारतीय ट्रांसजेंडर अभिनेत्री और रियलिटी टीवी हस्ती हैं। वह एक सक्रिय ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भी हैं और अक्सर शोबिज में ट्रांस कलाकारों के पक्ष में मुद्दे उठाती देखी जाती हैं।

उन्होंने एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में अपनी यात्रा के बारे में खुलकर बात की है और एलजीबीटीक्यू+ मुद्दों से संबंधित सक्रियता में शामिल रही हैं। उन्होंने कई मौकों पर यह भी खुलासा किया है कि कैसे उनकी लिंग पहचान के कारण उनके परिवार में दरार पैदा हुई।

बॉबी डार्लिंग ने कई बॉलीवुड फिल्मों जैसे 'ता रा रम पम', 'चलते चलते', 'पेज 3', 'हंसी तो फंसी' और अन्य में अपनी भूमिकाओं से प्रसिद्धि हासिल की। इतना ही नहीं, उन्होंने लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस में भी भाग लिया था।

