तमिलनाडु मंदिर के होर्डिंग पर पूर्व एडल्ट स्टार मिया खलीफा की तस्वीर वायरल

Mia Khalifa Viral Photo: तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में एक धार्मिक उत्सव के लिए लगाए गए होर्डिंग में पूर्व वयस्क फिल्म स्टार मिया खलीफा की तस्वीर दिखाई दी। होर्डिंग 'आदि' उत्सव के लिए लगाया गया था, जिसमें तमिलनाडु भर के मंदिरों में देवी अम्मान (पार्वती) की पूजा की जाती है।

उत्सव आमतौर पर प्रत्येक गाँव में भव्य होता है, जिसमें हज़ारों लोग कई दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में शामिल होते हैं। इन भव्य योजनाओं के हिस्से के रूप में, कुरुविमलाई में नागथम्मन और सेलियाम्मन मंदिरों में उत्सव की रोशनी के साथ होर्डिंग लगाए गए थे। इनमें से एक होर्डिंग तब वायरल हो गया जब मिया खलीफा की छवि देवताओं की तस्वीरों के साथ दिखाई दी।

Mia Khalifa's photo seen on a hoarding for the Aadi festival in Tamil Nadu';s Kancheepuram.



The local police were informed after which the hoarding was removed.