मशहूर गायक KK के निधन के बाद ट्विटर पर ट्रेंड हुए इमरान हाशमी, ये है वजह

कोलकाता: मशहूर गायक कृष्णकुमार कुन्नथ का मंगलवार रात कोलकाता में निधन हो गया। उनकी मौत की खबर से फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ उनके फैंस में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन पर तमाम हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। केके नाम से मशहूर कृष्णकुमार कुन्नथ 53 साल के थे। केके ने अपने करियर में कई हिट गीत दिए। इस बीच ट्विटर पर केके के निधन के बाद बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ट्रेंड होने लगे।

दरअसल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इमरान हाशमी के सबसे लोकप्रिय गीतों में प्रख्यात गायक ने अपनी आवाज दी है और अभिनेता-गायक का संयोजन फैंस को लुभाने में कभी असफल नहीं हुआ। इसलिए केके के निधन के बाद इमरान हाशमी ने ट्विटर ट्रेंड सूची में एक स्थान बुक किया क्योंकि फैंस ने इस अविस्मरणीय अभिनेता-गायक की जोड़ी को याद किया जिसने पिछले दशकों में कुछ हिट गाने दिए।

'जरा सा' से लेकर 'लम्हें' तक, इमरान हाशमी पर फिल्माए गए कई केके के गाने रहे, जो फैंस के बीच आज भी काफी मशहूर हैं। ट्विटर यूजर्स ने केके और इमरान हाशमी के पुराने गानों के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर याद के तौर पर साझा किए। बता दें कि 'यारों', 'तड़प तड़प के', 'बस एक पल', 'आंखों में तेरी', 'कोई कहे', 'इट्स द टाइम टू डिस्को' आदि केके के मशहूर गीतों में शुमार हैं। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं।

मालूम हो, एक कॉलेज ने दक्षिण कोलकाता के 'नजरुल मंच' में मंगलवार को एक समारोह का आयोजन किया था। वहां करीब एक घंटे तक प्रस्तुति देने के बाद जब केके अपने होटल लौटे, तो वह असहज महसूस कर रहे थे और अचानक बेहोश हो गए। गायक को दक्षिण कोलकाता के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां रात करीब 10 बजे चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों को संदेह है कि उनकी मौत हृदय गति रुकने के कारण हुई।

यहां देखिए यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

It's Shocking that you gone too soon #kk you I'll be forever in our hearts, #EmraanHashmi x kk duo was amazing and thanks for providing us such amazing songs, rest in peace legend 😭😭💔#RIPLegend#RIPKKpic.twitter.com/BAYYc6tWQX — Javeriya (@Javeriya99) June 1, 2022

Back to childhood days, I used to think that I used to think it's #EmraanHashmi who's singing while dancing. But it was legendary #KK#KKLIVE — Nirbheek Narayan Agrawal (@NirbheekA) June 1, 2022

We Emraan Hashmi fans know very well what we have lost today... Can't believe our KK sir is no more 💔#KK#RIPKK Singer KK#EmraanHashmipic.twitter.com/goMVXFLeSs — Emmy Sohan (@SohanHashmi2) May 31, 2022

Emraan Hashmi and KK always were a magical duo!! Literally all the singles were blockbusters!! Just can’t comprehend and Cope up with his loss #RIPLegend#EmraanHashmi — Shabarish (@shabarish_99) May 31, 2022

#EmraanHashmi is emraan bcoz of the loveable voice of KK and now his songs will be incomplete without KK.." Beetein lamhe", " Dil Ibaadat", "Zara si Dil", "Tu hi meri Shab", and many more — aijaz ahmad (@015_aijaz) May 31, 2022

When mohammed rafi sahab died .. shammi kapoor lost his voice .. #Kk died and i feel emraan hashmi has lost his voice

These two were literally their voices in songs#Kk#EmraanHashmi#emraan#ripkk#Kolkata — Salman Shaikh (@Shaikhsalman1st) May 31, 2022

#KK and #EmraanHashmi that's a playlist on its own.

Thank you for making my childhood. Still your voice will be echoing forever ♾️#RIPKK#legendkkpic.twitter.com/m4L1jOBSlP — saurabharya.btc / codestudio.eth (@Saurabh27903870) May 31, 2022

Since my childhood days you've made me a music lover, I still remember how much I tried to learn from u & used fetch my voice to match with your songs... Then being a die hard #EmraanHashmi fan you made me too much attached to you Sir 😭😭 I'll miss you terribly 😭😭😭 #KKforeverpic.twitter.com/JebzWJYxpv — Samapti Roy (@RoySamapti) May 31, 2022

