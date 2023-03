Watch: पश्चिम बंगाल के हुगली में हाथी ने मचाया उत्पात, वाहनों को रौंदा, बाल-बाल बची महिला, देखें वीडियो

Highlights हाथी के उत्पाद का वीडियो दुकान या आवास के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ क्लिप में लोग हाथी के डर से सड़क पर भागते हुए अपने लिए आश्रय खोजने की कोशिश करते हैं हाथी मेडिकल स्टोर की तरफ आता है और पास खड़ी स्कूटी को रौंद देता है

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक हाथी के उत्पात मचाने का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। यह घटना इलाके में एक दुकान या आवास के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। एक यूजर द्वारा ट्विटर पर साझा की गई क्लिप लोगों को किसी चीज से सड़क पर भागते हुए और अपने लिए आश्रय खोजने की कोशिश करते हुए दिखाती है।

पश्चिम बंगाल के आरामबाग में एक मेडिकल स्टोर के बाहर भी लोगों को लाइन में खड़ा देखा जा सकता है। कुछ देर बाद एक हाथी मेडिकल स्टोर की तरफ आता है और दुकान के पास खड़ी स्कूटी को रौंद देता है। स्कूटी के पास खड़ी एक महिला बाल-बाल बच गई।

Another day in India pic.twitter.com/77kEN3xezU — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) March 9, 2023

"भारत में एक और दिन" कैप्शन के साथ साझा किए गए वीडियो को अब तक 26 लाख बार देखा जा चुका है। वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा, "वहां बहुत कुछ चल रहा है। टारनटिनो फिल्म के शुरुआती दृश्य जैसा लगता है!"

There’s a lot going on right there. Looks like the opening scene of a Tarantino movie! — R.A. Plunk (@RA_Plunk) March 9, 2023

एक अन्य यूजर ने लिखा, "उस बैल को पता था कि सही रास्ता उनके ठीक बाहर है।"

That oxe knew the right path was skedaddle right out of their. — Mark lamar (@Marklamar20) March 9, 2023

वहीं एक तीसरे यूजर ने लिखा, "एक पल के लिए मुझे लगा कि हाथी स्कूटर की सवारी करना चाहता है।"

For a moment I thought the elephant wanted to ride the scooter🤣🤣🤣🤣 Look at how the cow run for its life laughing so hard it hurts — Michael Andrew (@Michael06735108) March 10, 2023

