Highlights VIDEO: मंदिर में हाथियों का उत्पात, 3 लोगों की मौत 36 घायल, देखें वीडियो

Elephant Attack Video:केरल के कोझिकोड जिले में मनक्कुलंगरा भगवती मंदिर में हाथियों के उत्पात से 3 श्रद्धालुओं की भगदड़ में मौत हो गई और 36 गंभीर रूप से धायल बताए जा रहे हैं। यहां मंदिर में चल रहे कार्यक्रम में शामिल 2 हाथियों ने उत्पात मचाया वहां सब कुछ तहस नहस कर डाला। घटना का वीडियो सोशल पर तेजी से वायरल हो रहा है। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। वायरल वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर @HateDetectors नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है।

Elephant attacks on human beings continues in the state with 3 people killed by a captive elephant brought for a temple festival in #Koyilandi, #Kozhikode, #Kerala.



In the latest attack, three people died, and at least 36 others were injured after elephants ran amok during a… pic.twitter.com/iNBd91Wtge