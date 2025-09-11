Highlights VIDEO: बुजुर्ग महिला को आवारा सांड ने मारी टक्कर, दिल दहला देने वाला वीडियो

Elderly Woman Hit by Stray Bull: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, यहां धामपुर थाना क्षेत्र की फूल बाग कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला पर आवारा सांड ने पीछे से हमला कर दिया। महिला को सांड ने इतनी जोर से टक्कर मारी की महिला दूर जाकर जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है फिलहाल महिला को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Elderly Woman Hit by Stray Bull in Bijnor Watch Video

