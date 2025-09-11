VIDEO: बुजुर्ग महिला को आवारा सांड ने मारी टक्कर, दिल दहला देने वाला वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 11, 2025 17:09 IST2025-09-11T17:09:09+5:302025-09-11T17:09:09+5:30
Elderly Woman Hit by Stray Bull: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, यहां धामपुर थाना क्षेत्र की फूल बाग कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला पर आवारा सांड ने पीछे से हमला कर दिया। महिला को सांड ने इतनी जोर से टक्कर मारी की महिला दूर जाकर जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है फिलहाल महिला को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
बिजनौर— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) September 11, 2025
➡️ वृद्ध महिला पर सांड ने किया हमला
➡️ सांड के हमले से महिला की हालत नाजुक
➡️ पालिका के खिलाफ लोगों में फैला आक्रोश
➡️ पालिका के अधिकारी बने रहते हैं अनजान
➡️ थाना धामपुर क्षेत्र के फूल बाग कॉलोनी का मामला#BijnorNews#CowAttack#PublicOutrage@bijnorpolicepic.twitter.com/QKobZoYk7H