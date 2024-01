Ecuador Violence: इक्वाडोर में बंदूकधारियों ने टीवी स्टूडियो में हमला, लाइव हुआ खौफनाक वीडियो

Ecuador Violence: इक्वाडोर से एक खौफनाक घटना तेजी से वायरल हो रही है जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। कैरिबियन देश में आपातकाल की स्थिति के बीच, एक टेलीविजन चैनल में लाइव प्रसारण के दौरान बंदूकधारियों ने हमला कर दिया।

हैरान करने वाली बात तो ये है कि सभी बदमाश लाइव के दौरान ही हथियार लहराते हुए स्टूडियो में घुस गए और लोगों को बंदी बना लिया। यह घटना गुआयाकिल शहर स्थित स्टेशन टीसी द्वारा किए गए लाइव प्रसारण के दौरान हुई जो कि मंगलवार को किया गया था।

गौरतलब है कि इक्वाडोर में सोमवार को 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की गई है जिसके बाद देश में हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी स्वामित्व वाली टीसी टेलीविजन पर हुई घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका लाइव स्ट्रीम सिग्नल फिलहाल बंद है।

Armed men break into a live TV studio in Ecuador, day after president announces state of emergency. A state of emergency began in Ecuador after a convicted gang leader vanished from the prison.pic.twitter.com/1wTqtV6DbX