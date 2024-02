डॉली चायवाला को नहीं पता था कि बिल गेट्स कौन हैं, कहा चाय पिलाने के अगले दिन पता चला

Highlights डॉली चायवाला के इंस्टाग्राम बायो में बताया गया है कि वह महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित एक "प्रसिद्ध" चाय विक्रेता हैं फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर उनके 10 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें 'जैक स्पैरो ऑफ इंडिया' भी कहते हैं

नागपुर:माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्हें डॉली की चाय का आनंद लेते देखा जा सकता है। वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। वीडियो को लेकर जब डॉली से पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में अपनी मजेदार प्रतिक्रिया दी। दरअसल, उन्हें नहीं पता था कि बिल गेट्स कौन हैं? उन्हें अगले दिन गेट्स के बारे में जानकारी हुई।

डॉली चायवाला ने कहा, "मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, मैंने सोचा कि वह विदेशी हैं इसलिए मुझे उसे चाय पिलानी चाहिए। अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया तो मुझे पता चला कि मैंने किसको चाय पिलाई।" उन्होंने (बिल गेट्स) कहा 'वाह, डॉली की चाय।' हमने बिल्कुल भी बात नहीं की, वह मेरे पास ही खड़े थे और मैं अपने काम में व्यस्त था। मैं साउथ की फिल्में देखता हूं और उन्हीं से मैंने स्टाइल सीखी है...आज मुझे लग रहा है कि मैं 'नागपुर की डॉली चाय' बन गया हूं। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय पिलाना चाहते हैं..."

