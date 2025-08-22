Highlights पालतू कुत्ते ने बुजुर्ग महिला के सीने पर काटा, रोती बिलखती रही महिला, नहीं पसीजा कुत्ते के मालिक का दिल, देखें वीडियो

Dog Bites Elderly Woman: झारखंड के बोकारो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें एक डॉक्टर का पालतू कुत्ता बुजुर्ग महिला के सीने पर काट लेता है और महिला रोती बिलखती नजर आती है। वहीं कुत्ते का मालिक जो डॉक्टर बताया जा रहा है। पीड़ित महिला की मदद करने की बजाय उसे धमकाने लगता है, वहां मौजूद स्थानीय लोग के साथ भी डॉक्टर धमकाने लगता है और महिला की कोई मदद नहीं करता है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

Web Title: Dog Bites Elderly Woman on Chest, Dog owner doctor threatened the woman