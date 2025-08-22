पालतू कुत्ते ने बुजुर्ग महिला के सीने पर काटा, रोती बिलखती रही महिला, नहीं पसीजा कुत्ते के मालिक का दिल, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 22, 2025 14:18 IST2025-08-22T14:17:31+5:302025-08-22T14:18:17+5:30
Dog Bites Elderly Woman: झारखंड के बोकारो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें एक डॉक्टर का पालतू कुत्ता बुजुर्ग महिला के सीने पर काट लेता है और महिला रोती बिलखती नजर आती है।
Dog Bites Elderly Woman: झारखंड के बोकारो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें एक डॉक्टर का पालतू कुत्ता बुजुर्ग महिला के सीने पर काट लेता है और महिला रोती बिलखती नजर आती है। वहीं कुत्ते का मालिक जो डॉक्टर बताया जा रहा है। पीड़ित महिला की मदद करने की बजाय उसे धमकाने लगता है, वहां मौजूद स्थानीय लोग के साथ भी डॉक्टर धमकाने लगता है और महिला की कोई मदद नहीं करता है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।