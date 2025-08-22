पालतू कुत्ते ने बुजुर्ग महिला के सीने पर काटा, रोती बिलखती रही महिला, नहीं पसीजा कुत्ते के मालिक का दिल, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: August 22, 2025 14:18 IST2025-08-22T14:17:31+5:302025-08-22T14:18:17+5:30

Dog Bites Elderly Woman: झारखंड के बोकारो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें एक डॉक्टर का पालतू कुत्ता बुजुर्ग महिला के सीने पर काट लेता है और महिला रोती बिलखती नजर आती है।

Dog Bites Elderly Woman on Chest, Dog owner doctor threatened the woman | पालतू कुत्ते ने बुजुर्ग महिला के सीने पर काटा, रोती बिलखती रही महिला, नहीं पसीजा कुत्ते के मालिक का दिल, देखें वीडियो

पालतू कुत्ते ने बुजुर्ग महिला के सीने पर काटा, रोती बिलखती रही महिला, नहीं पसीजा कुत्ते के मालिक का दिल, देखें वीडियो

Highlightsपालतू कुत्ते ने बुजुर्ग महिला के सीने पर काटा, रोती बिलखती रही महिला, नहीं पसीजा कुत्ते के मालिक का दिल, देखें वीडियो

Dog Bites Elderly Woman: झारखंड के बोकारो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें एक डॉक्टर का पालतू कुत्ता बुजुर्ग महिला के सीने पर काट लेता है और महिला रोती बिलखती नजर आती है। वहीं कुत्ते का मालिक जो डॉक्टर बताया जा रहा है। पीड़ित महिला की मदद करने की बजाय उसे धमकाने लगता है, वहां मौजूद स्थानीय लोग के साथ भी डॉक्टर धमकाने लगता है और महिला की कोई मदद नहीं करता है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।


Web Title: Dog Bites Elderly Woman on Chest, Dog owner doctor threatened the woman

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Viral VideoweirdInstagramJharkhandवायरल वीडियोअजब गजबइंस्टाग्रामझारखंड