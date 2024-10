VIDEO: दिवाली के रंग में रंगा अमेरिका, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की वीडियो वायरल

Highlights Diwali in America World Trade Center: रंग-बिरंगी रोशनी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की वीडियो वायरल World Trade Center illuminated in lights: दिवाली के रंग में रंगा अमेरिका

Diwali in America World Trade Center illuminated in lights Video Viral: दिवाली के मौके पर अमेरिका में भी जश्न का माहौल है, अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रंग-बिरंगी रोशनी में नजर आ रही है। भारत समेत अमेरिका में दिवाली पर उमंग और उत्साह का माहौल है, भारत के सभी शहरों में घरों से लेकर ऊंची इमारतों पर रंग-बिरंगी लाइट्स लगी नजर आ रही हैं। फिलहाल अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर दिवाली के पर्व पर जगमगा उठा है। World Trade Center की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आपको बता दें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को दिवाली की थीम से सजाया गया है।

The tallest building in the #USA, One #WorldTradeCenter lit up in lights of radiant colours ahead of #Diwali. #DiwaliCelebrationpic.twitter.com/YD4K0V2HXJ