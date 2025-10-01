Highlights VIDEO: दुर्गा पंडाल में नीले ड्रम में पति का शव!, चर्चित हत्याकांड को दर्शाया गया, देखें वीडियो

Deoria Durga Pandal: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक अनोखा नजारा सामने आया है, यहां स्टेशन रोड स्थित मां शक्ति क्लब द्वारा बनाए गए इस पंडाल में चर्चित हत्याकांड को दिखाया गया है। नीले ड्रम में पति का शव छुपाया हुआ है और पत्नी अपने आशिक के साथ है। पंडाल में इस अनोखे चित्र की हर तरफ चर्चा है आपको बता दें इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

