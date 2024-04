Wazirabad Leopard Attacked: तेंदुए का आतंक, भयभीत हुई दिल्ली, कई को किया जख्मी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Highlights दिल्ली में तेंदुए ने मारी एंट्री से भयभीत हुए लोग वजीराबाद इलाके में सुबह सुबह दिखाई दिया तेंदुआ तेंदुए ने 5 लोगों को किया घायल

Wazirabad Leopard Attacked: राजधानी दिल्ली में सोमवार की सुबह तेंदुए के आतंक ने लोगों को भयभीत कर दिया। दिल्ली के वजीराबाद स्थित जगतपुर गांव में सुबह-सुबह तेंदुए को देखा गया। तेंदुए को देखकर इलाके के लोग भयभीत हो गए। मिली जानकारी के अनुसार तेंदुए ने कुछ लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें तीन से अधिक लोग घायल हो गए।

दिल्ली पुलिस के अनुसार उन्हें सुबह 6:14 बजे, पीएस वजीराबाद में एक फोन आया जिसमें कहा गया कि आदर्श नगर गली नंबर 3, जगतपुर गांव के पास एक तेंदुआ घुस आया है। जिसने लोगों पर हमला किया। उनकी पहचान जगतपुर गांव के निवासी के रूप में की गई है। फिलहाल मौके पर वन टीम, अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस तैनात है। तेंदुए को एक कमरे में कैद कर लिया गया है।

