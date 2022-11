Delhi Municipal Corporation Election 2022: आप उम्मीदवार जोगिंदर सिंह के खिलाफ पिस्तौल लहराने का मामला दर्ज, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Highlights जोगिंदर सिंह एमसीडी चुनाव में आप के उम्मीदवार हैं, जो स्वरूप नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिस्तौल लहराने के आरोप में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

Delhi Municipal Corporation Election 2022: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार जोगिंदर सिंह के खिलाफ पिस्तौल लहराने के आरोप में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

Delhi | A case has been filed under Arms Act against a man named Joginder Singh alias Bunty, who is an AAP candidate for MCD polls from Ward-19, Swaroop Nagar, as he was seen in a viral video flaunting his revolver while dancing: Delhi Police https://t.co/DmdCcbxeGG — AMITA NANDAL (@amitanandal88) November 30, 2022

पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में कथित तौर पर पीली टीशर्ट पहने सिंह पिस्तौल लहराते हुए कुछ लोगों के साथ डांस करते दिख रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि वीडियो का स्वत: संज्ञान लेते हुए मंगलवार को सिंह के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच जारी है।

The man named Joginder Singh, wearing a yellow T-shirt, is the candidate of the Aam Aadmi Party in the MCD elections. AAP leader and others were openly flaunting guns in a heavily drunk state. At present, the Delhi Police has registered the case.‌‌ pic.twitter.com/NXSJLCKR7L — Aditendra Singh (@AditendraS) November 30, 2022

सिंह एमसीडी चुनाव में आप के उम्मीदवार हैं, जो स्वरूप नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नगर निगम के 250 वार्ड में चुनाव चार दिसंबर को होना है। चुनाव में मुख्य रूप से आप, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है।

