Delhi Metro Video: मोबाइल में पोर्न देखा, कर दी अंकल ने 'गंदी बात', वीडियो वायरल

Highlights दिल्ली मेट्रो में व्यक्ति मोबाइल में देख रहा था पोर्न दूसरे यात्री ने बना ली वीडियो यात्री बोला फोन पर बात कर रहा था

Delhi Metro Video: दिल्ली मेट्रो से संबंधित वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रहते हैं। दिल्ली मेट्रो से जुड़ा एक ओर वीडियो वायरल हो गया है। जिसे देखकर लोगों को गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल, दिल्ली मेट्रो में एक व्यक्ति के द्वारा गंदी बात की गई है। जिसका दूसरे यात्री ने विरोध किया है। फ्री प्रेस जर्नल की खबर के अनुसार, दिल्ली मेट्रो में अश्लीलता बढ़ने लगी है।

Kalesh b/w a Uncle and Guy inside Delhi Metro over He was watching p*rn inside Metro (More context in Clip)

