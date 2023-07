Delhi Flood: गर्दन तक भरे पानी के बीच महिला पत्रकार ने की रिपोर्टिंग तो NDRF की टीम बनी कैमरामैन, सोशल मीडिया पर वीडियो देख भड़के यूजर्स

Highlights दिल्ली की बाढ़ में रिपोर्टिंग का वीडियो वायरल पत्रकार गर्दन तक भरे पानी के बीच पहुंची रिपोर्टिंग का ये तरीका सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के बढ़े जलस्तर के कारण इस समय बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। सैकड़ों लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह की ओर पलायन कर चुके हैं।

राजधानी के कई इलाके जलमग्न हो गए है जहां से लोगों तक मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें तक तैनात कर दी गई है। इस बीच, सोशल मीडिया पर महिला रिपोर्टर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो अब आलोचनाओं का शिकार हो गया है।

दरअसल, ये महिला रिपोर्टर दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर रिपोर्टिंग कर रही हैं और महिला गले तक भरे पानी में उतर कर रिपोर्टिंग कर रही है जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीमें भी नावों के जरिए पहुंची हुई हैं जो कि पत्रकार की फोटो लेने में व्यस्त है। अब इसे लेकर ही सोशल मीडिया यूजर्स महिला रिपोर्ट्स को ट्रोल कर रहे और कमेंट्स के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

गौरतलब है कि ट्विटर पर रतन ढिल्लों नामक यूजर द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में एक महिला पत्रकार को डूबने से बचाने के लिए अपने शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा ट्यूब पहने हुए बाढ़ के पानी में रिपोर्टिंग करते हुए दिखाया गया है।

कुछ एनडीआरएफ कर्मियों को बचाव नाव में उसके करीब देखा जा सकता है, उनमें से एक ने कथित तौर पर घटना का वीडियो शूट किया है। एक अन्य एनडीआरएफ कर्मी को पत्रकार की तस्वीरें लेते हुए देखा जा सकता है क्योंकि वह रिपोर्टिंग के दौरान कैमरे के सामने पोज दे रही है।

What type of news reporting is this? She made the NDRF Volunteer to click her pictures just for reporting, rather than helping and saving the peoples life in such a situation. Even the limited boats with the government are being used for the news reporting.

pic.twitter.com/YGrV80qBEN