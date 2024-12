VIDEO: अचानक जिंदा हो गई ताबूत में बंद महिला!, लाश ने खोली आंखें, कमजोर दिलवाले न देखें

Highlights Dead Woman Lying in Coffin: अचानक जिंदा हो गई ताबूत में बंद महिला! Dead Woman Open Eyes: ताबूत में बंद लाश ने खोली आंखें, कमजोर दिलवाले न देखें

Dead Woman Open Eyes: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, वीडियो एक शोकसभा का है और ताबूत में रखी महिला की लाश अचानक अपनी आंखे खोल लेती है और हलचल करने लगती है। ये देखकर वहां मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं, ऐसा मंजर देखकर कमजोर दिल वालों की रूह कांप जाएगी। शोकसभा में मौजूद कई लोगों की ये देखकर चीखें निकल पड़ीं, वीडियो इंटरनेट पर आग की तरफ तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें हम इस वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करते हैं और वीडियो को भ्रामक बताया जा रहा है, सोशल मीडिया एक्स पर @DramaAlert नाम के अकाउंट से इसे शेयर किया गया है और वीडियो को अब तक 6.7 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।

A video of a woman seemingly coming back from the dead is going viral. But here is the truth. 🧵 pic.twitter.com/L860jTS5S0

A second video, which is not being shared, looks far more staged.



Her lungs are also clearly moving normally too. pic.twitter.com/v1gORil3xt