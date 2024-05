RIP Kabosu: क्रिप्टो आइकन काबोसु डॉग का निधन, 'Doge Meme' के नाम से सोशल मीडिया पर था फेमस; यूजर्स ने व्यक्त की संवेदनाएं

RIP Kabosu: सोशल मीडिया पर लोकप्रिय शीबा इनु नस्ल का कुत्ता 'काबोसु' अब इस दुनिया में नहीं रहा। जापानी नस्ल का यह कुत्ता सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत फेमस है, इसके चेहरे वाले कई मीम्स अक्सर वायरल होते रहते हैं। ऐसे में कुत्ते के निधन से यूजर्स के बीच शोक फैल गया और वह कुत्ते के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं।

क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में अपना नाम दर्ज कराने वाले काबोसु ने डॉगकॉइन मेमेकॉइन के चेहरे के लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। फेमस कुत्ते ने सोशल मीडिया पर मीम्स के जरिए लोगों के बीच अपना नाम बनाया है और कई मीम्स डॉग की शक्ल में वायरल हुए हैं। कुत्ते ने 2010 में नेटिजन्स का ध्यान आकर्षित करने के बाद से ट्रेंडिंग मीम्स को भी प्रेरित किया।

कैसे हुई मौत?

काबोसु की 24 मई को मृत्यु हो गई, और इसकी पुष्टि उसके मालिक ने की, जिसे समाचार रिपोर्टों में उद्धृत किया गया था। पता चला कि कुत्ता पिछले कुछ सालों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था। 2022 में, इसमें कोलेजनियोहेपेटाइटिस, क्रोनिक लिम्फोमा ल्यूकेमिया का इलाज कराया गया था लेकिन अब वह नहीं रहा।

एक्स पर लोग काबोसु की याद में पोस्ट कर रहे हैं और स्वर्ग से उसकी शांतिपूर्ण विदाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नेटिजन्स जापानी कुत्ते के निधन पर शोक व्यक्त करते देखे जा रहे हैं। उनके संदेशों में लिखा था, "शांति से आराम करो, काबोसु। तुम हमेशा इस दुनिया के लिए एक किंवदंती बनोगे।"

