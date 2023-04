चीन: कलाबाजी के दौरान काफी ऊंचाई से गिरी महिला एक्रोबैट कलाकार और फिर... दुर्घटना का वीडियो आया सामने

Highlights सोशल मीडिया पर चीन का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक महिला कलाकार को काफी उंचाई से गिरते हुए देखा गया है। बताया जा रहा है कि महिला जिसके साथ हवा में कला दिखा रही थी वह कथित रूप से उसका पति था।

बीजिंग:चीन के सूज़ौ शहर में एक्रोबैट कला प्रदर्शन के दौरान एक महिला कलाकर की मौत हो गई है। बता दें कि यह घटना लाइव इवेंट के दौरान घटी है जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि घटनास्थल पर ही कलाकार की कथित तौर पर मृत्यु हो गई है। इसके कई क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है जिसमें कलाकर को गिरते हुए कैमरे में कैद किया गया है।

ऐसे में घटना को लेकर दावा यह भी किया जा रहा है कि महिला कलाकर का सही से बचाव नहीं किया गया था जिस कारण उसकी जान चली गई है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि दो एक्रोबैट कलाकार हवा में करतब दिखा रहा है। इसी दौरान एर दुर्घटना घटी और हवा में उड़ रहे दोनों कलाकार में से महिला कलाकार नीचे गिर जाती है। वहां मौजूद लोग इस प्रदर्शनी का वीडियो भी बना रहे थे जिन लोगों ने लाइव शो के दौरान इस घटना को अपने कैमरे में कैद किया है।

#China:An actress fell from a height and accidentally hit the ground during an acrobatic performance in #Haogou Town, #Yongqiao District, #Suzhou City, #Anhui Province, causing the audience to worry.@W0lverineupdatepic.twitter.com/C9IFViTosF