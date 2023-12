Watch: चेन्नई में आए तूफान से शहरी इलाके में पहुंचा मगरमच्छ, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

Highlights चेन्नई में देखा गया मगरमच्छा शहर के लिए अगले कुछ दिन मुसीबत भरे, प्रशासन अलर्ट पर तूफान मिचौंग आने के संकेत

नई दिल्ली: चेन्नई में बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, इस बीच एक गमरमच्छ शहरी इलाके में आ गया। इस बात को लेकर लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्योंकि शहर में प्रवेश हुए मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में तूफान मिचौंग आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह राज्य के दक्षिणी हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इस कारण वहां रह रहे परिवारों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। अब सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं, अभी सड़क और दूसरी जगहों पर जल भराव की समस्या से भी लोगों को दो-चार होना पड़ रहा है।

यूजर्स ने रात के दौरान शहर की एक सड़क पर देखे गए मगरमच्छ का एक वीडियो शेयर किया। मगरमच्छ शहर के पेरुंगलाथुर इलाके में पाया गया और झाड़ियों में गायब होने से पहले किनारे पर रेंगते देखा गया। वीडियो पर यूजर्स का मानना है कि वे इस दृश्य से काफी भयभीत हो गए हैं।

एक और यूजर ने सोशल मीडिया पर कहा, "हमारे पास यहां पर सांप, मछली और पूरा मछलीघर हैं।" इस दृश्य को लेकर एक और यूजर ने कहा, "अब हम फलोरिडा में नहीं है"।

वहीं, तमिलनाडु की एडिशनल मुख्य सचिव ने कहा, "कई लोग इस वीडियो के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। चेन्नई के कई जल निकायों में कुछ मगर मगरमच्छ हैं। ये शर्मीले मायावी जानवर हैं और मानव संपर्क से बचते हैं। यह बाहर आ गया है क्योंकि चक्रवात मिचौंग के प्रभाव में भारी बारिश के कारण पानी बहकर बाहर आ गये हैं, कृपया जल निकायों के करीब न जाएं। यदि इन जानवरों को अकेला छोड़ दिया जाए और बिना उकसावे के छोड़ दिया जाए तो मनुष्यों को नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं। वन्यजीव प्रभाग को सतर्क कर दिया गया है और वे किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए काम पर लगे हुए हैं।"

Many are tweeting about this video.There are a few mugger crocodiles in several of the water bodies in Chennai. These are shy elusive animals and avoid human contact. This one has come out as the water has overflown due to massive rains under the impact of #CycloneMichuang please… https://t.co/qY8aTEdfaw