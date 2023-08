नागपुर पुलिस ने चंद्रयान से कहा, ‘कहीं पर पार्क हो जाओ, टोइंग व्हीकल नहीं भेजेंगे’

Highlights तिरंगे झंडे लेकर जुटे लोगों ने ढोल की थाप पर नृत्य किया. "भारत माता की जय" का नारा लगाया. नागपुर पुलिस का ट्वीट वायरल हो रहा है.

नागपुरः चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक उतरने को देश भर में जश्न का माहौल है. तिरंगे झंडे लेकर जुटे लोगों ने ढोल की थाप पर नृत्य किया और "भारत माता की जय" का नारा लगाया. जश्न में डूबे इन लोगों में बच्चों से लेकर बूढ़े तक शामिल थे. चंद्रयान-3 की कामयाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के कुशल वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों का परिणाम है.

इस बीच नागपुर पुलिस का ट्वीट वायरल हो रहा है. हमेशा अपने अनोखे ट्वीट के लिए सोशल मीडिया में विख्यात नागपुर पुलिस ने फिर एक बार ऐसा ट्वीट किया है कि उसे सभी बेहद पसंद करने लगे है. बुधवार को चंद्रयान-3 के लैंडर की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग हो गई. कुछ ही देर में विक्रम लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकल कर चांद पर छानबीन करने लगा.

Dear Chandrayaan,

You can park anywhere you like.

We will not be sending our towing vehicle at all 🙏🏻. Have a safe landing! #Chandrayaan3Landing#Chandrayaan3@isro#NagpurCityPolice